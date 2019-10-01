» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية

01 أكتوبر 2019 - 12:58 م

تزوج المغني الكندي الشهير جاستين بيبر عارضة الأزياء هيلي بالدوين حبيبته منذ الصغر للمرة الثانية، الإثنين، في مراسم للأهل والأصدقاء بمنتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا.

وقالت مجلة "بيبول" وموقع "إي" لأخبار المشاهير، نقلاً عن مصادر مقربة من الحبيبين، إنهما تبادلا عهود الزواج خلال مراسم دينية حضرها الأهل، ومشاهير، من بينهم المغني إد شيران ونجمتا تليفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر، والمغني أشر والممثل أليك بالدوين عم هيلي.

ولم يرد ممثلون عن جاستين بيبر وهيلي بالدوين على طلبات تعقيب، الاثنين.

وذكرت مجلة بيبول أن عقد القران تم عند غروب الشمس، في كنيسة بالمنتجع أمام نحو 150 ضيفا.

وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج مدني بعيدا عن الأنظار في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

وبدأت علاقة بيبر (25 عاما) ببالدوين (22 عاما) خلال مرحلة المراهقة المبكرة، وكانا يترددان على نفس الكنيسة، وأصبحت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين.

واشتهر بيبر على مستوى العالم وهو في سن 13 عاما، لكنه انسحب بعيدا عن الأضواء، منذ أن قرر فجأة وقف جولته العالمية (بيربوس) عام 2017 متعللا بالحاجة للراحة.

وكتب بيبر العديد من الرسائل المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث فيها عن معاناته مع الاكتئاب وتعاطي المخدرات، وضغوط الشهرة قائلا إن الفضل في تعافيه يعود للدين ولبالدوين.

وقال في منشور على موقع إنستغرام مطلع سبتمبر: "أعيش الآن أفضل أيام حياتي.. الزواج!! وهو مسؤولية جديدة مذهلة ومجنونة".