  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
ساويرس

"ساويرس": أفعل هذا الشيء تنفيذا لوصية جدتي

التموين

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن إلى البطاقات

الدكتور علي عبد العال

رئيس مجلس النواب: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

طائرة

صادم.. جثة على متن طائرة في دولة عربية

اليسا

صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض

الملك سلمان

القحطاني حارسًا جديدًا للملك سلمان بعد مقتل "الفغم"

فتاة العياط

رفض استئناف فتاة العياط وتأييد تجديد حبسها 45 يومًا

جمعة

جمعة: محتويات منزل الزوجية ملك للزوجة إلا "السلاح"

حد

السعودية تطبق حد الحرابة فى أردنى.. لهذا السبب"

أرشيفية

مؤثر.. استشهاد شاب أنقذ طفلين من أسفل قطار العياط

إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تصريح ناري من "بن سلمان" عن مقتل "خاشقجي"

#

الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران

#

تعليق ناري من "بن سلمان" على هجوم أرامكو

#

«البشير» يكشف أسرار "رسالة خاصة" من ولي العهد السعودي

رحب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول رغبته في حل الخلافات مع طهران عبر الحوار.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس دونالد ترامب خلال مأدبة فطور عمل على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 
وقال لاريجاني، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية، بثت اليوم الثلاثاء: "نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار مع طهران".
وأضاف: "أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار"، متابعًا: "بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية".

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "ندعو لتشكيل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف ما ستؤول إليه الأمور في حالة الحرب بين إيران والسعودية.

وقال ولي العهد محمد بن سلمان، في حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية، يوم الأحد الماضي، هجوم أرامكو لم يصب قلب صناعة الطاقة السعودية فقط، بل قلب صناعة الطاقة العالمية. لقد عطل 5.5% من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره".


كما أعرب ابن سلمان عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولا بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.


وعما إذا كان مستعدا للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دينا الشربيني تعلق على أغنية " يوم تلات": أنا أم روح حلوة
» صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض
» هذه الهواتف لن يعمل عليها "واتسآب" في 2020
» احذر.. تغير شكل الأظافر قد يعني الإصابة بالسرطان
» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية
» إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي
» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية
» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف