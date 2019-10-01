  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
ساويرس

"ساويرس": أفعل هذا الشيء تنفيذا لوصية جدتي

التموين

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن إلى البطاقات

الدكتور علي عبد العال

رئيس مجلس النواب: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

طائرة

صادم.. جثة على متن طائرة في دولة عربية

اليسا

صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض

الملك سلمان

القحطاني حارسًا جديدًا للملك سلمان بعد مقتل "الفغم"

فتاة العياط

رفض استئناف فتاة العياط وتأييد تجديد حبسها 45 يومًا

جمعة

جمعة: محتويات منزل الزوجية ملك للزوجة إلا "السلاح"

حد

السعودية تطبق حد الحرابة فى أردنى.. لهذا السبب"

أرشيفية

مؤثر.. استشهاد شاب أنقذ طفلين من أسفل قطار العياط

9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

القبض على " الدويلة" بتهمة الإساءة للسعودية

#

«فضل»: نسعى لحل أزمة تذاكر أمم إفريقيا

#

بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق

#

تعليق غير متوقع من قطر على استهداف الحوثيين للسعودية

الدوري

الزمالك

المقاصة

إذاعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن طريقة الحصول على  التأشيرة السياحية الإلكترونية، للسائحين الراغبين في زيارة المملكة وحضور الفعاليات السياحية، بقيمة مالية تبلغ نحو 440 ريالًا سعوديًا.

وأوضحت شركة "تسهيل مصر" عبر صفحتها الرسمية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية للمواطنيين المصريين الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية كالتالي:

1- تقديم جواز سفر سارٍ لأكثر من 6 أشهر.

2- ألا يقل عمر السائح عن 18 سنة ما لم يكن برفقة ولي أمره.

3- استمارة إنجاز مسددة لرسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

4- تذكرة سفر (ذهاب وعودة) مؤكدة.

5- حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية.

6- تقديم شهادة تعريف من العمل.

7- إثبات ملاءة مالية (تحمل أعباء المعيشة) مقدّم من أحد البنوك.

8- تقديم خط سير الرحلة.

9- تقديم المعلومات الشخصية بما فيها عنوان المتقدم للتأشيرة داخل مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دينا الشربيني تعلق على أغنية " يوم تلات": أنا أم روح حلوة
» صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض
» هذه الهواتف لن يعمل عليها "واتسآب" في 2020
» احذر.. تغير شكل الأظافر قد يعني الإصابة بالسرطان
» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية
» إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي
» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية
» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف