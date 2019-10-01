روحانى: تلقينا رسائل من السعودية.. وهذه شروطنا

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روحاني

رسائل

الشروط

علي ربيعي

قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني تلقى رسائل من المملكة العربية السعودية.

وأضاف ربيعي، في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين أن أحد قادة الدول، نقل لنا هذه الرسائل، دون أن يحدد مسئول الحكومة الإيرانية الدولة الوسيطة أو طبيعة تلك الرسائل.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية فقد أكد ربيعي: "لقد أرسلوا رسائل إلى السيد روحاني من خلال قائد دولة"، منوهًا بأن بلاده لديها شروط مسبقة للدخول في محادثات مع السعودية.

وأوضح أنه يجب أن نرى علامات على حسن النية السعودية دون أي غموض، وأول علامة على ذلك هي وقف العدوان على اليمن ووضع حد للمذبحة اليمنية.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، كان قد قال في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالباه بالتوسط للحوار مع إيران.


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