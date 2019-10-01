  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:00 م
بحث متقدم
ساويرس

"ساويرس": أفعل هذا الشيء تنفيذا لوصية جدتي

التموين

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن إلى البطاقات

الدكتور علي عبد العال

رئيس مجلس النواب: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

طائرة

صادم.. جثة على متن طائرة في دولة عربية

اليسا

صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض

الملك سلمان

القحطاني حارسًا جديدًا للملك سلمان بعد مقتل "الفغم"

فتاة العياط

رفض استئناف فتاة العياط وتأييد تجديد حبسها 45 يومًا

جمعة

جمعة: محتويات منزل الزوجية ملك للزوجة إلا "السلاح"

حد

السعودية تطبق حد الحرابة فى أردنى.. لهذا السبب"

أرشيفية

مؤثر.. استشهاد شاب أنقذ طفلين من أسفل قطار العياط

سر مطالبة الرئيس لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يتابع جهود تطوير منظومة التعليم العالي

#

السيسي لأولياء الأمور: «متخفوش على ولادكم الطلاب»

#

الرئيس البيلاروسي لـ"السيسي": لن تندموا على تعاونكم معنا

#

شاهد.. "الرئيس" يدلي بصوته في الإستفتاء

التعليم

السيسي

تن

كشف مدحت حسني، رئيس مجلس أمناء مدرسة الإمام الشافعي، عن سر مطالبة الرئيس السيسي لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي قائلا: "إن أحد أولياء الأمور خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة المدرسة لمشاهدة التطوير الذي حدث بها، فوجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لزيارتها وهو ما حدث فعلا وأشاد كثيرًا بالمدرسة". 

وأضاف "حسني" في لقاء مع برنامج صباح الورد على قناة "تن"، إن الأهالي استجابوا للتطوير عندما شاهدوا التغيير الذي يحدث وتأكدوا أنه سيفيد أبناءهم بشكل كبير جدًا.

وقال سمير أحمد، مدير المدرسة، إن الإدارة وضعت يدها بيد الأهالي ومجلس الأمناء، بالإضافة للدعم الكامل من الإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، للنهوض بالمدرس وتطويرها حتى وصلت للشكل الأمثل الذي تظهر به حاليا وأصبحت من ضمن أفضل المدارس في مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دينا الشربيني تعلق على أغنية " يوم تلات": أنا أم روح حلوة
» صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض
» هذه الهواتف لن يعمل عليها "واتسآب" في 2020
» احذر.. تغير شكل الأظافر قد يعني الإصابة بالسرطان
» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية
» إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي
» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية
» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف