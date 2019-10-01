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الكويت.. عقود زواج وهمية لهذا السبب

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تقدم الكويت إجراءات صارمة بحق المتحايلين على القانون ممن يقومون بالزواج على الورق للحصول على الرعاية السكنية.

وكان نائب المدير العام لشئون الرقابة ونظم المعلومات بالتكليف، في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي، قد أعلن عن إجراءات صارمة بحق المتحايلين على القانون ممن يقومون بالزواج على الورق للحصول على الرعاية السكنية، قائلاً: «هناك مراقبة مستمرة، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من الطلبات الإسكانية المخالفة، من خلال اكتشافها عبر الربط الإلكتروني مع جهات الدولة».

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية عن الناشي فإن المؤسسة اتخذت أيضًا إجراءات بوقف بدل الإيجار بحق الطلبات الإسكانية التي عرض على أصحابها 3 أنواع من البدائل الإسكانية (شقة، بيت، قسيمة) ولم يتقدموا إليها، ومنها طلبات 1997.

وفي ما يتعلّق بتأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع الإسكانية، أكد الناشي أن ما يحكم التعامل بين المؤسسة والمقاول هو الاشتراطات التعاقدية، وفي حال حصول تأخير مبالغ فيه فإن المؤسسة ستلجأ إلى سحب الأعمال وتكليف مقاول آخر.

كما أشار إلى أن أكثر فترة سحبت فيها «السكنية» العقود من المقاولين كانت خلال الـ5 سنوات الماضية وشملت مشاريع للمباني العامة في مدينة صباح الأحمد ومشروعاً للبناء العمودي في «جابر الأحمد».

وكشف الناشي أن مشروع جنوب صباح الأحمد،  يعد ناجحاً بفضل عدة عوامل؛ منها أن المخطط سيكون متميزاً عن بقية المشاريع الأخرى وأنه سيمثل فرصة أمام أصحاب الطلبات الحديثة للتخصيص فيه، فضلاً عن قربها الجغرافي من مدينة صباح الأحمد و3 مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية.


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