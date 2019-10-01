الإبراشي: "خلونا نبص للمواطن شوية"

01 أكتوبر 2019 - 11:19 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأكيده على متابعة إجراءات تنقية البطاقات التموينية بنفسه، قائلاً: "آن الأوان الانحياز للمواطن المصري بشكل كبير، خلونا نبص للمواطن ومشاكله واحتياجاته شوية".



وأضاف "الإبراشي"، من خلال برنامج " كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، أن المواطن المصري وقف بصلابة في مواجهة كل ما يتعلق بمخططات الإخوان و حلفائها وإنحاز للوطن ودولة المؤسسات التي أسسناها جميعا معًا من 30 يونيو وحتى الآن.



وتابع "الإبراشي"، أن المواطن المصري كان بطلاً في أكثر من موقف، حيث إنه تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي ودفع الثمن غاليًا.



وأكد "الإبراشي": "آن الأوان لتخفيف الأعباء علي المواطن، حيث إن تنقية بطاقات التموين أدت لالحاق الظلم بقطاع كبير من المواطنين".

