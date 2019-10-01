الحكم على شقيق الرئيس الإيراني بالسجن 5 سنوات

01 أكتوبر 2019 - 10:39 ص

أصدر القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد إدانته بقبول رشاوى.





وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية"، وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم".



