في أول ظهور بعد إقالته.. بولتون يوبّخ ترامب

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ترامب

كوريا الشمالية

أول ظهور

بولتون

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، الرئيس دونالد ترامب وسياسته بشأنه كوريا الشمالية، متجنبًا الحديث عن أزمة أوكرانيا، وذلك في أول ظهور إعلامي له منذ إقالته.

وكان ترامب قد أعلن قبل أيام بشكل مفاجئ إقالة بولتون، الذي يعتبر أحد الصقور البارزين في الإدارة الأمريكية، وسط خلافات بشأن التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، مثل كوريا الشمالية وإيران.

وذكرت سكاي نيوز عربية أنه في أعقاب إعلان الإقالة، أشادت كوريا الشمالية، على لسان الدبلوماسي كيم ميونج جيل، بقرار بفصل بولتون، معربة عن تفاؤلها بإمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية؛ فإن بولتون تجنّب، في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ إقالته، الحديث عن القضايا الراهنة (مثل فضيحة أوكرانيا)؛ مضيفة أنه ركز كل حديثه عن سياسة ترامب تجاه بيونغ يانغ، وهو ما يؤكد الخلاف الذي كان قائما بين الطرفين بشأن هذا الملف.

وقال بولتون، خلال حديثه بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: إن الزعيم كيم جونغ أون كان "سعيدًا لرؤيتي خارج أسوار البيت الأبيض"؛ مضيفًا: "لا يوجد أي أساس للوثوق في الوعود التي يقدّمها الكوريون الشماليون".

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن عقد قمم مع كيم، وأن تتبع بدلًا من ذلك نهجًا أكثر شدة تجاه هذه الدولة؛ بما في ذلك تغيير محتمل للنظام وحتى استخدام القوة العسكرية؛ لحثها على وقف برنامجها النووي".

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