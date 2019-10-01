» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوي العاملة، أن يوم الأحد المقبل، السادس من أكتوبر"عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.