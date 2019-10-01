  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:15 م
بحث متقدم
انتحار طفلة

قصة الأغنية التي قتلت العشرات وانتحر صاحبها

الديهي: "الرئيس مش نايم.. شايف كل واحد فينا بيعمل إيه"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: "خلونا نبص للمواطن شوية"

الحريري

الحريرى يذرف الدموع فى جنازة شيراك

المهيني

بعد استقالة الخطيب.. المهيني مديرًا عامًا لـ"العربية"

هروب الحكم

فيديو.. هروب حكم سوداني بعد مطاردة الجماهير

من الحدث

شاهد.. رجال الدفاع المدنى بعد السيطرة على حريق قطار الحرمين

الرئيس حسن روحاني

الحكم على شقيق الرئيس الإيراني بالسجن 5 سنوات

بولتون

في أول ظهور بعد إقالته.. بولتون يوبّخ ترامب

لوحة اعلانات

صادم.. لوحة إعلانات فى شارع عام تعرض فيلمًا إباحيًا

صادم.. لوحة إعلانات فى شارع عام تعرض فيلمًا إباحيًا

الصفحة الأخيرة

لوحة اعلانات
لوحة اعلانات

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعرض مسلمات للطعن في دولة أوربية.. السبب صادم

#

دراسة: الجسد يستمر في التحرك لمدة عام بعد الوفاة

#

شاهد..قيلولة لذبابة على جبين ترامب

#

تشيلى تعثر على أقدم أثر بشرى فى الأمريكتين

لوحة اعلانية

محتوي اباحي

في حادث صدم الكثيرين، تفاجأ المارة في أحد شوارع مدينة آبورن هيلز بولاية ميتشجن الأمريكية، بوجود لوحة إعلانية عملاقة على الطريق تعرض محتوى إباحيًا.

وحاول رجال الشرطة التدخل لقطع التيار الكهربي عن اللوحة، لكن لم يتمكنوا من القيام بذلك، وبدأوا في محاولة التوصل لهوية مالك اللوحة الإعلانية، للتواصل معه وإيقاف عملها.

وتبين أن أحد المخترقين قام باختراق الجهاز الرئيسي المتحكم في المحتوى المعروض على اللوحة.

وظل المحتوى الإباحي مستمرًا في العرض لمدة 30 دقيقة، لحين تمكن صاحب اللوحة من غلقها تمامًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
» فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"
» رسالة من "بن سلمان" لرئيس دولة أفريقية
» الغندور: مصادرنا في "الكاف" أبلغتنا بهذا القرار بشأن الزمالك
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن عدم مشاركة صلاح في مباراة بوتسوانا
» دينا الشربيني تتحدث عن زوجة عمرو دياب السابقة .. فماذا قالت؟
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 26 سنة
» مرسي: هذا أغرب ما حدث لي مع علاء ولي الدين داخل غرفة تغسيل الموتى
» قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف