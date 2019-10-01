صاحب فيديو "الخرتيت" يفجر مفاجأة مدوية عن مكان تصويره

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الخرتيت
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الخرتيت

فيديو الخرتيت

كشف الدكتور أحمد علام مصور فيديو "الخرتيت الذي يسير في الشارع" مفاجأة عن الفيديو.

وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" : "قمت بتصوير هذا الفيديو في منطقة (شيتوان) بنيبال حيث أن هناك محمية طبيعية من العادي أن تظهر الحيوانات من حين لآخر وتسير في الشارع.

وأضاف: "الفيديو انتشر على أساس أنه تم تصويره في القاهرة ، والسبب وراء ذلك هو اللهجة المصرية لبعض المصريين المتواجدين أثناء الفيديو حيث كانوا يتناولون الطعام معي في نيبال".

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