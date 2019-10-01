صاحب فيديو "الخرتيت" يفجر مفاجأة مدوية عن مكان تصويره

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور أحمد علام مصور فيديو "الخرتيت الذي يسير في الشارع" مفاجأة عن الفيديو.
وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" : "قمت بتصوير هذا الفيديو في منطقة (شيتوان) بنيبال حيث أن هناك محمية طبيعية من العادي أن تظهر الحيوانات من حين لآخر وتسير في الشارع.
وأضاف: "الفيديو انتشر على أساس أنه تم تصويره في القاهرة ، والسبب وراء ذلك هو اللهجة المصرية لبعض المصريين المتواجدين أثناء الفيديو حيث كانوا يتناولون الطعام معي في نيبال".
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