  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:46 ص
بحث متقدم
البنزين

"البترول" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود في مصر

عمرو أديب

"أديب" يحذر: هذا ما سيحدث بالسعودية خلال الفترة المقبلة

محمد علي

الكشف عن الإمبراطورية المادية لـ"المقاول الهارب"

ترامب

ترامب يحذر من حرب أهلية في أمريكا حيال هذا الأمر

البنك المركزي

"موديز" تتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر في هذا التوقيت

بطاقات التموين

"موسى" يزف بشرى سارة لأصحاب تظلمات التموين

أرشيفية

كارت الفلاح الذكى.. بديلاً للحيازات الزراعية الورقية

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه 4 قروش

أرشيفية

5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء

علي صالح

أخطر تسريب عن مقتل «على صالح»

بالفيديو..

"أديب" يحذر: هذا ما سيحدث بالسعودية خلال الفترة المقبلة

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

لماذا تزايدت جرائم الشرف خلال الآونة الأخيرة؟

#

سيد علي: حركة تغييرات للوزراء والمحافظين قريبًا

#

شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بخبر غير متوقع

#

شوبير: الأهلي أبلغ نجمه بالموافقة على رحيله من الفريق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السعودية تمر بفترة استهداف، منوها بأن كل القنوات التي كانت تعمل على مصر الفترة الماضية انتقل تركيزها واستهدافها إلى السعودية وملكها، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، رسالة إلى الشعب السعودي، "هيعملوا معاكم، زي ما كان بيحصل معانا، أنتم شفتم اللعبة"، مضيفا أن توقيت حوار الأمير محمد بن سلمان مع قناة "الأمريكية" كان جيدا للغاية، وإجاباته كانت دقيقة.
ولفت "أديب"، إلى أن نجل خاشقجي أصدر بيانا منذ ساعة يؤكد فيه ثقته في قضاء المملكة في تحقيق العدالة الكاملة، مضيفا: "ده مثال لما يكون الشعب واقف وراء قيادته"، منوهًا بأن الفترة القادمة سنشهد محاولات لاستهداف دول محورية مثل مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات.
وأضاف: "في هلال إيراني، وهلال قطري، وهلال تركي.. يريدون حصار الدول العربية وإسقاطها، والشعوب هى من ستتصدي"، منوها بأن هناك فتاة اقترحت أن ينزل المعارضين ويحملون علم مصر، ثم يبدأون في المهاجمة، معقبا ساخرا: "يا شابة مش لما تلاقي الناس اللي هتنزل معاكم الأول".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»
» بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا
» هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟
» التعادل يحسم قمة المان يونايتد وأرسنال في "البريمرليج"
» ارتفاع إيرادات السياحة بمصر 28.2 بالمئة خلال عام
» نجل خاشقجي: لدي ثقة في تحقيق العدالة بمرتكبي جريمة مقتل والدي
» زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»
» 5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء
» قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ
» «بن سلمان» ينفي علمه بتدابير مقتل «خاشقجي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف