  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:46 ص
بحث متقدم
البنزين

"البترول" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود في مصر

عمرو أديب

"أديب" يحذر: هذا ما سيحدث بالسعودية خلال الفترة المقبلة

محمد علي

الكشف عن الإمبراطورية المادية لـ"المقاول الهارب"

ترامب

ترامب يحذر من حرب أهلية في أمريكا حيال هذا الأمر

البنك المركزي

"موديز" تتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر في هذا التوقيت

بطاقات التموين

"موسى" يزف بشرى سارة لأصحاب تظلمات التموين

أرشيفية

كارت الفلاح الذكى.. بديلاً للحيازات الزراعية الورقية

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه 4 قروش

أرشيفية

5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء

علي صالح

أخطر تسريب عن مقتل «على صالح»

الكرملين يشترط "موافقة الطرفين" لنشر محادثات بوتين وترامب

عرب وعالم

"ترامب وبوتين" الشخصيات الأكثر تأثيرًا لعام 2016
"ترامب وبوتين" الشخصيات الأكثر تأثيرًا لعام 2016

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

روسيا ترد على أمريكا بتطوير صواريخ «باليستية»

#

الكرملين: رد فعل ترامب على دعوة بوتين «بنّاء»

#

بوتين يدعو ترامب لزيارة روسيا في مايو 2020

#

منح الجنسية الروسية لـ 3 دول عربية .. تعرف على الشروط

لم تستبعد الرئاسة الروسية (الكرملين)، احتمال رفع السرية عن مضمون المكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، شريطة "التراضي بين الطرفين".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الإثنين، في سياق إجابته على سؤال صحفيين حول موقف الرئاسة الروسية إزاء طلب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نشر نص المحادثات الهاتفية بين ترامب وبوتين في إطار مساعيهم لتمهيد أرضية قانونية لعزل ترامب.
وقال بيسكوف إن "طلبات كهذه وكل ما يجري حاليا حول ذلك (مسألة عزل ترامب) في الولايات المتحدة، شأن داخلي بطبيعة الحال.. لم نتدخل وليس لدينا الحق في التدخل"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.
وأضاف: "بخصوص تسجيلات محتويات الاتصالات الهاتفية فإن نشرها أمر ممكن، إلى حد ما، لكن بتراض بين الطرفين فقط".
وأكد بيسكوف أن "الممارسة الدبلوماسية عادة لا تنطوي على منشورات كهذه.. وانطلاقا من ذلك، إذا كان الأمريكيون سيوجهون إشارات ما من هذا القبيل، فسنناقش الموضوع".
وسبق أن أشار بيسكوف إلى أن المحادثات على مستوى رؤساء الدول تحمل طابع السرية.
وأعرب عن أمل بلاده بألا تصل الأمور في العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى حد الكشف عن محتويات المكالمات بين بوتين وترامب.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، أجرى الرئيسان 11 اتصالا هاتفيا، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحقيقا لدراسة إمكانية عزل ترامب بسبب الشبهات بأنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية بينهما جرت في الـ 25 من يوليو/ تموز الماضي، المساعدة في جمع معلومات ضد جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2020، مقابل توريدات الأسلحة لكييف.
واضطر البيت الأبيض لنشر نص المكالمة المذكورة، ما دفع خصوم ترامب للذهاب إلى أبعد من ذلك والمطالبة برفع السرية عن مكالماته مع كل من الرئيس الروسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»
» بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا
» هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟
» التعادل يحسم قمة المان يونايتد وأرسنال في "البريمرليج"
» ارتفاع إيرادات السياحة بمصر 28.2 بالمئة خلال عام
» نجل خاشقجي: لدي ثقة في تحقيق العدالة بمرتكبي جريمة مقتل والدي
» زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»
» 5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء
» قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ
» «بن سلمان» ينفي علمه بتدابير مقتل «خاشقجي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف