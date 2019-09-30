  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
البنك المركزي

"موديز" تتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر في هذا التوقيت

أرشيفية

كارت الفلاح الذكى.. بديلاً للحيازات الزراعية الورقية

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه 4 قروش

شيراك

زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»

أرشيفية

5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء

علي صالح

أخطر تسريب عن مقتل «على صالح»

أرشيفية

هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟

الملك سلمان

بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

صورة من اليوم

جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»

صلاح

قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ

120 قتيلا حصيلة ضحايا السيول في الهند

عرب وعالم

سيول (أرشيفية)
سيول (أرشيفية)

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160

#

الأرصاد تكشف: مصر تتعرض لموجة حارة لهذا السبب

#

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام بالخرطوم لـ30 قتيلا

#

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

وصل عدد ضحايا الأمطار والسيول التي ضربت ولايتي "أوتار براديش" و"بهار" شمالي وشرقي الهند، خلال الأسبوع الأخير، إلى 120 قتيلا على الأقل.
وذكرت قناة NDTV التلفزيونية، الإثنين، نقلاً عن مسؤولين محليين، أن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال أسبوع في ولاية أوتار براديش وصل إلى 93، وفي ولاية بهار وصل إلى 27 شخصاً.
وذكر المسؤولون أن السلطات أجلت 863 سجيناً من سجن بمنطقة "باليا" في ولاية أوتار براديش، بعد أن غمرت المياه مبنى السجن، وتم نقلهم إلى سجون في مناطق أخرى بالولاية.
وأشار المسؤولون إلى أنه تم إلغاء 7 رحلات للقطار بين ولايتي أوتار براديش، وبهار بسبب غزارة الأمطار.
وأضاف المسؤولون أن آلاف المنازل انهارت في المناطق الريفية في الولايتين، وأن مياه الأمطار غمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
ولفت المسؤولون إلى أن مياه الأمطار أثرت بشكل كبير على ولاية بهار، حيث بلغ منسوب المياه إلى مستوى الركبة، وأن المياه داهمت مستشفى الحكومي بالمدنية.
وطوال الأسبوع الماضي، شهدت مختلف مناطق الهند أمطارا موسمية غزيرة نتج عنها فيضانات، تسببت في مصرع العشرات. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجل خاشقجي: لدي ثقة في تحقيق العدالة بمرتكبي جريمة مقتل والدي
» 5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء
» «الزناتي» مديرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية
» «بن سلمان» ينفي علمه بتدابير مقتل «خاشقجي»
» كواليس جلسة «فايلر» مع رمضان صبحي
» بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف
» تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب
» سبب زيارة البرتغالي «مورينيو» إلى السعودية
» بعد تألقه مع «فيلا».. خبر سار في الطريق لـ«تريزيجيه»
» ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة
» تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف