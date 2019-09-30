نائب يطالب الحكومة بعرض خطتها للاستعداد لفصل الشتاء

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حسن علام- متابعات

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لجنة الادارة المحلية

طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،الحكومة بعرض خطتها بشأن الاستعداد لموسم سقوط الأمطار والسيول قبل بدء فصل الشتاء،وخطة العمل على مستوى المحافظات خاصة التي تشهد تغيرات مناخية فى الطقس.

وقال طوبيا فى بيان صحفى له،إن السنوات الأخيرة شهدت عمل مضاعف من قبل الوزارات المعنية بالأمر بشأن التصدى للسيول، وذلك من خلال رفع درجات الاستعدادات لمواجهة التغييرات المناخية إضافة لرصد 10 اعتمادات مالية لدعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، مما يعكس حرص الدولة على التصدى للظاهرة والعمل قبل وقوع الكارثة، ولهذا يجب على الوزارات المعنية عرض خطة الاستعدادات هذا العام.

وطالب طوبيا، الوزارات المعنية بالظاهرة مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية والسيول في موسم الشتاء، والإعلان مسبقا عن الظواهر المناخية فى مختلف المحافظات وهذا سيكون من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتفادى وقوع كوارث فى أيا من المناطق على مستوى الجمهورية.


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