زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»

30 سبتمبر 2019 - 08:48 م

ذرف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الدموع على الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

جاء هذا خلال مراسم تأبين «شيراك» حيث لفت نظر الإعلام الفرنسي، الذي سلط الكاميرات عليه.

وظهر «الحريري» خلال التأبين متأثرا جدا، وذرف الدموع حزنا على صديق العائلة.

وتأتي مشاركة الحريري في تأبين شيراك، في وقت كان فيه لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تعلن الحداد رسميا على الرئيس الفرنسي الراحل.

ونعى الحريري شيراك، مؤكدا أنه «من موقعه السياسي والعائلي يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلة الحريري».





???? LARMES - Le Premier ministre libanais @saadhariri, dont la famille est très proche de la famille Chirac, est bouleversé. Au Liban aussi, aujourd'hui, les drapeaux sont en berne.



?? ÉDITION SPÉCIALE #DeuilNational présentée par @pernautjp sur @TF1. pic.twitter.com/Ya13eQCS0H — TF1LeJT (@TF1LeJT) 30 سبتمبر 2019

من الجدير ذكره، أن علاقة صداقة قوية ربطت الرئيس الفرنسي الراحل شيراك برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إضافة إلى أنه كان من المهتمين بالشؤون اللبنانية، وكانت له زيارات متعددة إلى لبنان.

وتوفي شيراك الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عاما.