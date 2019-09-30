براءة «ميسي» ووالده من تهمة التهرب الضريبي

30 سبتمبر 2019 - 08:06 م

قضت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد، ببراءة الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق برشلونة الإسبانى، فى تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال المتعلقة بمؤسسته الخاصة.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن القاضي ماريا تاردون، رفض القضية المرفوعة من قبل موظف سابق في مؤسسة ميسي، ضد اللاعب وأبيه وشقيقه.

أوضحت الصحيفة، أن القاضي أوضح أن الشكوى لم يتواجد بها أي أدلة، بل كانت تستند فقط إلى معلومات من مقالات في الصحف الإخبارية.

أضافت أن القاضي قرر إغلاق القضية بموجب المادة 637 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها لا ترى أي ضرورة لاستمرار القضية، أو أي شبهة لعمل إجرامي.