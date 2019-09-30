  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:01 م
بحث متقدم
منتخب مصر

9 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب

شيراك

زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»

أرشيفية

5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء

علي صالح

أخطر تسريب عن مقتل «على صالح»

صلاح

قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ

عبدالعزيز

تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب

صورة من اليوم

جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

«العامة للاستعلامات» تهاجم «العفو الدولية» ببيان شديد

الزمالك

موعد قرار «الكاف» بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

أرشيفية

هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟

سبب زيارة البرتغالي «مورينيو» إلى السعودية

الرياضة

مورينيو
مورينيو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مهاتير محمد يتحدى إسرائيل ويهاجمها بسبب المسلمين

#

8 دول توجه دعوة إلى السعودية و"أنصار الله"

#

بعد الاتصال الهاتفي.. العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

#

قرار بريطاني جديد ضد السعودية

السعودية

مانشستر يونايتد

المصريون

مورينيو

وصل البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إلى مطار جدة لإلقاء محاضرة في معهد إعداد القادة، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في كرة القدم.

وفقًا لصحيفة "الرياضية السعودية" أن مورينيو سوف يشارك فى المحاضرة، بهدف نقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع به المدرب البرتغالي، إلى المدربين السعوديين، في المحاضرة التي تمدت إلى ساعتين، ويتخللها حوار بين الجانبين في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية، تنفيذًا لبرامج المعهد في مختلف التخصصات.

وخاض مورينيو عدة تجارب تدريبية، حيث بدأ مع بورتو البرتغالي، وقاد تشيلسي الإنجليزي على فترتين، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي، ثم إلى ريال مدريد الإسباني، وكان مانشستر يونايتد آخر محطاته التدريبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء
» «الزناتي» مديرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
» «بن سلمان» ينفي علمه بتدابير مقتل «خاشقجي»
» كواليس جلسة «فايلر» مع رمضان صبحي
» بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف
» سبب زيارة البرتغالي «مورينيو» إلى السعودية
» بعد تألقه مع «فيلا».. خبر سار في الطريق لـ«تريزيجيه»
» ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة
» بث مباشر.. الزمالك والجزيرة في بطولة كأس السوبر
» تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية