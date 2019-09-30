» تحرك عاجل من السلطات السعودية بشأن حريق جدة

30 سبتمبر 2019 - 05:38 م

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الاثنين قرارات بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين.

جاء هذا فى تصريحات للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مضيفًا أن وزارتي النقل الداخلية ستحققان في الحادث، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وأنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي للاطلاع عليها والأمر بما يراه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يشار غلى أن هذا جاء بعد وقوفه على حادث حريق قطار الحرمين الذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، فيما أعلن الدفاع المدني في جدة، الاثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق.

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه لا توجد نسبة محددة من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليمان، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد الفيصل بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.

وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق، أكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يمكن إيقاف أي أحد دون سبب، واصفًا الموضوع بالكبير، وأن هنالك أمورا لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا؟

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق الذي وقع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، داعيًا وسائل الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.

وكان مشروع قطار الحرمين، أكد في بيان، الأحد، نشوب حريق في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، اندلع الحريق في تمام الساعة 12.35 بتوقيت السعودية، كذلك تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، في حين لم تسجل خسائر في الأرواح.