  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
صلاح

قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ

عبدالعزيز

تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب

صورة من اليوم

جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

«العامة للاستعلامات» تهاجم «العفو الدولية» ببيان شديد

الزمالك

موعد قرار «الكاف» بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

المستشار عبدالله عصر

حظر ظهور أعضاء النيابة والقضاة في الإعلام..تعرف على السبب

جونسون

«جونسون» يتحرش بصحفية في منطقة حساسة

الملك سلمان

بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟

أرشيفية

«الضرائب»: مد مهلة تقديم إقرارات القيمة المضافة الشهرية

«جوارديولا»: لن أقتل نفسي من أجل دوري الأبطال

الرياضة

جوارديولا
جوارديولا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

#

جماهير الزمالك تنتفض ضد «الجبلاية»

#

إيقاف «نيمار» 3 مباريات بدوري الأبطال

#

4 نجوم بالأهلي يستغيثون بـ"بيراميدز": نريد الانتقال إلى فريقكم

مانشستر سيتي

جوارديولا

دينامو زغرب

أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لن يقتل نفسه حال فشل فريقه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتولى جوارديولا قيادة مانشستر سيتي مطلع موسم 2016، وتوج معه بكل الألقاب المحلية، لكنه عجز عن التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى قبل مواجهة دينامو زغرب الكرواتى بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، "أتمنى التتويج بدورى أبطال أوروبا مجددًا، لكن إذا لم يحدث ذلك فلن يتغير شىء فى حياتى ولن أقتل نفسي".

وأضاف بيب، "من المستحيل أن تفوز بالبطولة دون الإحساس برغبتك فى الفوز بها، سنحاول بطريقتنا لنؤكد لأصدقائنا على قدرتنا على القيام بالأمر، سنحاول مجددًا".

وتابع جوارديولا، "أعرف مدى خصوصية بطولة الدورى هنا فى إنجلترا، لكن هذه البطولة رائعة أيضًا، على جماهيرنا أن تعيش هذه البطولة كالحلم".

وعن رياض محرز قال بيب، "إنه لاعب مهم جداً لنا، لقد كان حاسماً للفريق، وعلى الصعيد الدفاعي يقدم عملاً أفضل مما قدمه الموسم الماضى، وهجومياً يجعلك تشعر أنه سيخلق شيئاً كلما تكون الكرة معه، وأتمنى أن يستمر على نفس المستوى لفترة طويلة".

وبخصوص اللاعبين الشباب علق جوارديولا قائلاً، "يمكنهم المشاركة فى دوري الأبطال فهناك بعض اللحظات التي يمكن أن نستخدهم فيها، ولا يوجد أى شك فى ذلك".

وهيمن بيب على البطولات المحلية الموسم الماضى عقب التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالإضافة إلى الدرع الخيرية.

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب زيارة البرتغالي «مورينيو» إلى السعودية
» بعد تألقه مع «فيلا».. خبر سار في الطريق لـ«تريزيجيه»
» ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة
» بث مباشر.. الزمالك والجزيرة في بطولة كأس السوبر
» تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
» زكريا السيد رئيسًا لإنبي خلفًا لـ«خشب»
» تحرك عاجل من السلطات السعودية بشأن حريق جدة
» «جوارديولا»: لن أقتل نفسي من أجل دوري الأبطال
» تجديد حبس المتهم بتفجير معهد الأورام 15 يومًا
» طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة «متولي» بالتدريبات
» تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية