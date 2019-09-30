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تجديد حبس المتهم بتفجير معهد الأورام 15 يومًا

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حسن علام- متابعات

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المصريون

الاهلى

متولى

جددت النيابة العامة حبس حسام عادل المتهم بالتورط فى حادث انفجار معهد الأورام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى تورطه بالحادث الذى وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكى المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بعد أن اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.
وقامت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين بمحافظة الفيوم وآخر بمدينة الشروق، ضمت عددا من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الاوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ اعمالهم الإرهابية.

وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 17عنصرا بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.


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