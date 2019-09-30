  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

«العامة للاستعلامات» تهاجم «العفو الدولية» ببيان شديد

الزمالك

موعد قرار «الكاف» بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

المستشار عبدالله عصر

حظر ظهور أعضاء النيابة والقضاة في الإعلام..تعرف على السبب

جونسون

«جونسون» يتحرش بصحفية في منطقة حساسة

الملك سلمان

بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟

سعوديات

سعوديات يرقصن في شوارع المملكة بطريقة "جريئة"

جنازة جاك شيراك

فى جنازة مهيبة.. قادة العالم يودعون «جاك شيراك»

غادة والي

"التضامن": بشرى سارة لأصحاب المعاشات

عبدالحليم قنديل

"قنديل": جماعة الإخوان بيعبدوا العجل

الزمالك يبدأ استعداده لموقعة مصر للمقاصة

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف

#

تشكيل هجومي للمقاصة أمام الزمالك

#

«ميدو» يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

#

صلاح أمين أول تدعيمات "المقاصة"

نقابة الصحفيين

نصر اكتوبر

يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي «ميتشو» استعداده لمواجهة نظيره مصر المقاصة، اليوم الإثنين، والمقررة إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العام.

وكان لاعبو الزمالك قد أدوا تقسيمة على ملعب برج العرب، أمس الأحد، عقب إلغاء مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، والذي انحسب من المواجهة التي كان مقررًا لها في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتمسك الصربي ميتشو على مشاركة الـ 11 لاعبا الأساسيين في فريق واحد، من أجل الحفاظ على التجانس والاستعداد للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة بالقوة الضاربة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يبدأ استعداده لموقعة مصر للمقاصة
» استشاري علاج الصدر: "لولا التدخين مش هنلاقي شغل"
» 3 أكواب شاي يوميـًا تقي من الاكتئاب
» "ما فيكي أنوثة" تثير غضب سعودية شهيرة..وهذا ردها
» سعودية تتحرر من العباءة والحجاب في مول تجاري
» «حركة الشباب» تهاجم قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بسبب حبيبها
» فيديو لـ كويتية شهيرة من داخل عيادة طبيب يثير ضجة
» تحولت لباربي.. شاهدوا كيف أصبح وجه هذه الفنانة
» في حمام السباحة.. هذا ما فعله الهضبة مع دينا الشربيني
» وزير النقل يلتقى السفير البنمى بالقاهرة لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:47 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية