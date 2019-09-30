تفاصيل اجتماع وزير النقل مع السفير الدنماركي بالقاهرة

30 سبتمبر 2019 - 05:00 م

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، سفير دولة الدنمارك في القاهرة، توماس أنجر كريستنسن، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد السفير الدنماركي على اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر خاصة ان هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة بها والتي تتميز بان المناخ الاستثماري بها مناخ واعد.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري حيث اكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير هذا المجال، كما استعرض الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك في مجال النقل البحري وهو ما رحب به وزير النقل، مشيرًا إلى أن النقل البحري هو قاطرة التنمية التي يجب أن تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

واستعرض الجانبان ما أصدرته وزارة النقل المصرية منذ شهرين من مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، حيث أكد وزير النقل أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثير إيجابى ملموس من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.

وأشار السفير الدنماركي إلى أن الحكومة الدنماركية تقوم تطوعًا بالتنسيق مع الدول في مجال تنفيذ توجيهات مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا بحضور الرئيس السيسي لدعم تطبيق مبادرة الحد من انبعاثات الكربون ليصل إلى 0% بحلول عام 2050 مشيرا إلى الرغبة في التنسيق مع وزارة النقل المصرية في هذا الشأن لبحث احتياجات التطوير بالموانئ وسبل دعم التحول إلى موانئ صديقة للبيئة، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة لقيام الدول بإعلان تبنيها لمبادرة حماية المناخ والحد من انبعاثات الكربون.