تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب

30 سبتمبر 2019 - 04:46 م

كشف أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لبرنامج «مودة» للحد من معدلات الطلاق، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، عن خطورة زواج الأقارب.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن البرنامج يعمل على توعية الشباب بخطورة هذا النوع من الزواج، كذلك التوعية بضرورة الفحص الطبي قبل الزواج والصحة الإنجابية.

وأشار «عبد العزيز» إلى أن برنامج «مودة» يقدم أيضًا التوعية الدينية، وذلك فيما يخص الواجبات والمسئوليات التي نص عليها الدين، كما يسهم في زيادة الوعي لدى الطرفين من الناحية الصحية، بتقديم بعض الرسائل الصحية.

وخلال الفترة المقبلة، كشف أن البرنامج سينفذ عدًا من الورش التدريبية يقوم بها عدد من الأساتذة المتخصصين، بهدف تحقيق التواصل الجيد بين الزوجين، والذي يساعد في حل الكثير من المشكلات والتعرف على كيفية مواجهة الصعوبات بطرق بسيطة.