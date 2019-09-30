بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

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الكاتب الصحفي ضياء رشوان

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السعودية

الملك سلمان

مقتل

أمر ملكى

عبدالعزيز الفغم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، عاجلًا، غداة واقعة مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم، بتنفيذ حكم القتل بمواطن سعودي.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الدمام، بالمنطقة الشرقية فيما يلي نصه:

أقدم / يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – على قتل/ عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – , عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته .

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – ، اليوم، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.


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