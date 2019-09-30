"قنديل": جماعة الإخوان بيعبدوا العجل

30 سبتمبر 2019 - 02:16 م



قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن جماعة الإخوان المسلمين أدعت، أنها كانت وراء ثورة 23 يوليو، كما تدعى الآن وتنتحل صفة أنها وراء ثورة 25 يناير الآن.



وأضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن حسن الهضيبي مرشد الجماعة ، طالب جمال عبد الناصر بأن يفرض الحجاب على النساء في مصر، إلا أن "عبد الناصر"، قال له إذا كنت تدعوا للحجاب فلماذا بناتك غير محجبات!!.



وتابع أن جماعة الإخوان المسلمين حولت الكذب من عادة إلى عبادة مطلقة، مشيرًا إلى أنهم في عهد عبد الناصر، قالوا إنه هو من دبر محاولة اغتيال نفسه، وحاليًا يقولون على أي حادثة إرهابية أن الدولة هي التي دبرتها، وهم أقاموا "عجل الكذب" ويعبدونه، معقبا: "الإخوان بيعبدوا العجل".

