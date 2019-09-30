» سعودية تتحرر من العباءة والحجاب في مول تجاري

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته إحدى الفتيات خلال تجولها في الرياض بدون عباءة وحجاب، ما أثار استنكار البعض.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجول داخل الرياض بارك، وتناولت طعام الغداء فيه، كل ذلك تم بدون أن ترتدي عباءة أو حجاب المتعارف عليها .

وعلقت الفتاة بقولها: “أثريها بسيطة وسهلة.. بس أنتم اللي معقدين الأمور بزيادة، تحبوا تسوون شو، أنا جالسة الآن بالرياض بارك” .

وأيد الفكرة كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل ورأوا أن لباس الفتاة فيه احتشام، واستجابة طبيعية للتطور الذي تعيشه المملكة.

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