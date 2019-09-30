فى جنازة مهيبة.. قادة العالم يودعون «جاك شيراك»

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جنازة جاك شيراك
جنازة جاك شيراك

علي محمود

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فرنسا

قادة العالم

جنازة جاك شيراك

أعلنت السلطات الفرنسية الحداد الوطني اليوم الاثنين، تكريما للرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي وافته المنية الخميس الماضي.

ومن المقرر حضور أكثر من 30 قائد حول العالم في جنازة عسكرية مهيبة مع مشاركة الشعب الفرنسي على طريق الموكب الجنائزي حتى كنيسة سان سولبيس بباريس، إلى جانب التزام جميع الإدارات والمدارس بالصمت لمدة دقيقة حدادًا على الرئيس الراحل.

ويأتي على رأس الحضور بالجنازة العسكرية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشخصيات بارزة أثناء الحكم فترة شيراك، بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظرائه؛ الإيطالي والكونغولي والمجري .

ويحضر الجنازة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن نظراً لمرض الملك محمد السادس، والرئيس الألماني ورئيسة المفوضية الأوروبية وغيرهم .

وشهدت فرنسا منذ أمس الأحد، توافد الآلاف إلى مبنى "ليزانفاليد" الذي يضم أضرحة كبار رجال الدولة لإلقاء التحية على نعش شيراك الذي حكم فرنسا طيلة 12 عامًا (1995 -2007) وكان رئيس لبلدية فرنسا من (1977 – 1995 م).

وطالبت “برناديت ” زوجة الرئيس الراحل بدفنه في مقابر مونبرناس بباريس بجوار ابنتهما لورانس التي توفيت عام 2016م.


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