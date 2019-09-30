» تحولت لباربي.. شاهدوا كيف أصبح وجه هذه الفنانة

تعرضت الفنانة اللبنانية، مايا نعمة، لانتقادات لاذعة من قبل متابعي حسابها على تطبيق إنستجرام، إذا نشرت صورة جديدة لها بدت فيها بشكل مختلف تمامًا عن شكلها المعروف.

وظهرت في الصورة وهي تقف في حديقة مرتدية ملابس البحر، ولفتت الانتباه بالتغيير الذي طرأ على وجهها حيث أصبحت أشبه بدمية باربي.

وركزت التعليقات على جسمها حيث رأى الكثير من المتابعين أنها بالغت كثيرًا في ممارسة التمارين الرياضية.

وجاء في التعليقات: "صايرة بتخوفي ولون جسمك مقرف، ارجعي لطبيعتك، حلوة الرياضة بس مش هيك" و"مومياء خشب ضاعت الأنوثة" و"باربي" و"آسفة لكن هذا مقرف. كيف تقبلين أن تصلي إلى هذه الحالة؟

بدورها علقت مايا على الصورة: "أياً يكن ما تأكله وتضعه داخل جسمك فسوف يكشفه مظهرك. لا تكذب على نفسك.وحين تتناول الطعام غير الصحي سيظهر ذلك. تناول المزيد من المأكولات الصحية، قدم لجسمك كمية كافية من الماء، الحق في النوم لعدد ساعات كافية وستحصل على النتيجة التي تتمنى".