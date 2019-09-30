» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بسبب حبيبها

أحدثت الفنانة مريم حسين، ضجة، من خلال ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت على حسابها على "سناب شات" مؤخرًا فيديو تحدثت فيه عن حبيبها.

وأشارت إلى أن الكثير من المتابعين يسألونها عن هويته، لافتة إلى أنها ستكشفها، وصدمت الجميع بإظهار طفل صغير لم تحدد هويته.

وبدا عليه الارتباك والخجل أمام الكاميرا قبل أن يقول بلكنة أجنبية “سلام” وهو ما أثار ضحك الفنانة قبل أن تسأل أشخاصاً محيطين بها: “ميتشيغين؟” وأن يقوم الطفل بتقبيلها.

ورغم أن المقطع المصور حقق أكثر من 112 ألف مشاهدة على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام”، إلا أنه أطلق موجة واسعة من الانتقادات.

وأشار الكثير من المتابعين إلى أنهم لا يهتمون بأمر حبيبها. وجاء في التعليقات: “والله إني ناسية منك حتى شفت هذا الفيديو” و”الكل؟ محد درا عنك أصلاً” و”حبيبتي مين اللي يسأل؟ محد درا عنك” و”الكل؟ محد سال عنك”.