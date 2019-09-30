» وزير النقل يلتقى السفير البنمى بالقاهرة لهذا السبب

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وزير النقل

كامل الوزير

السفير البنمي

النقل البجري

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، السفير مِندوسا جانتس سفير بنما بالقاهرة؛ اليوم الإثنين؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري بحضور قيادات وزارة النقل.

وأكد السفير البنمي عمق العلاقات بين مصر وبنما، مشيدًا بإنجازات الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خاصة في مجال البنية التحتية، وكذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في كافة المجالات التي تساهم في إحداث التنمية الشاملة بمصر، لافتًا إلى دور مصر على المستوى الإفريقي والدولي، موضحًا أن بنما تشهد تطورًا بحريًا كبيرًا ولديها مناطق صناعية عديدة على جانبي قناة بنما، وأن معظم السفن ترفع العلم البنمي؛ ما يساهم في زيادة حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى رغبة الجانب البنمي في التعاون مع مصر في مجال النقل البحري وبحث سبل تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع السفن على رفع العلم المصري.

وأشار وزير النقل، إلى الاهتمام الكبير بتطوير قطاع النقل البحري؛ ليكون داعمًا للاقتصاد المصري، مضيفًا أن هناك مخطط عام شامل يجري إعداده خاص بتطوير الموانئ، وأنه يرحب بالتعاون مع الجانب البنمي في مجال النقل البحري؛ نظرًا لما تمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال. 

وتناقش الجانبان- خلال الاجتماع- حول المقترح الخاص بمشروع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجال البحري تتضمن الاعتراف المتبادل بشهادات التدريب للبحارة، وشهادات تصنيف، واعتماد السفن، وكذلك إمكانية التعاون في مجال تبادل الخبرة في مجال تسجيل السفن وتطوير وإدارة الموانئ والتدريب والتعاون في مجال إنشاء وتطوير المراكز اللوجيستية.

واتفق الجانبان على إقامة ورشة عمل مشتركة بحضور خبراء النقل البحري في البلدين؛ لاستعراض التجربة البنمية الناجحة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وإدارة المناطق الصناعية حول قناة بنما، وتحديد أوجه التعاون المشترك في المجال البحري؛ وفقا لأولويات كل جانب.


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