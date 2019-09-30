» في حمام السباحة.. هذا ما فعله الهضبة مع دينا الشربيني

كشفت مصادر فنية عن أن من بين الكواليس التي لفتت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي، هو عدم افتراق الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني منذ وصولهما إلى مدينة الغردقة معًا، وكانا يقضيان طوال وقت الظهيرة في حمام سباحة أكبر فنادق الجونة الذي يمكث فيه كبار النجوم العالميين، مثل مينا مسعود.

وأوضحت المصادر أن الهضبة اشترط لحظة وجوده في حمام السباحة بعدم وجود أيّ شخص آخر، ووضع حراسات خاصّة لعدم مرور أيّ شخص أو التقاط صور وهو برفقة دينا الشربيني.

كما كان النجمان يظهران في الأوقات الأخرى بأحد اليخوت في منطقة المارينا بالجونة.

وفي سياق آخر؛ كشفت دينا الشربيني، عن مفاجأة على هامش الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السّينمائيّ، وأعلنت أنها بدأت التحضير للجزء الثاني من مسلسل “زي الشمس”، الذي عرض في شهر رمضان.

وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها الغامرة بأن الجزء الثاني سيكون من تأليف السيناريست، تامر حبيب. ومسلسل “زي الشمس” من بطولة: دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.