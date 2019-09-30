» في الجيم.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ"حركات غير لائقة"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، بفيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على "فيس بوك"، ظهرت في الفيديو وهي تمارس الألعاب الرياضية في الجيم بتدريبات قاسية.

وظهرت رانيا خلال الفيديو بإطلالة رياضية جريئة، حيث ارتدت تيشرت أصفر مكشوف الذراعين، وبنطلونًا أسود بخطوط بيضاء اللون، وحذاء رياضي أبيض.

وتشارك رانيا حاليا في مسلسل "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي القادم.