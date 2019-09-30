» فنانة شهيرة لـ مرتضى منصور:"فين العري دي"

خرجت الفنانة بشرى، عن صمتها، وردت على منتقدى مهرجان الجونة السينمائي بسبب وجود بعض الملابس غير اللائقة طوال فترة المهرجان.

وانتقدت تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قائلة: "أنا معرفش هو مشفش أفلام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات هو فين العري ده مش شايفة عري ما أنا زي الفل اهو".

وأضافت بشري خلال لقائها بإحدى القنوات الفضائية قائلة: "هي كلمة حد بيطلعها والناس بتنقلها من غير تقييم الموقف بشكل حضاري كل مهرجانات العمل هكذا نساء بتلبس وبيبقي شكلها حلو وانا بحب الستات دايما يبقي شكلها حلو والفاشون والموضة دا شيء مهم جدا وصناعة المنسوجات والحاجات اليدوية دا شيء موجود ".

وتابعت بشرى: "هو علشان المستشار مرتضي محضرش المهرجان فمش شايف فعالياته المحترمة وبنقدم ندوات وحلقات نقاشية في تعليم حقيقي".