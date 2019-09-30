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بـ"قميص فقط".. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات-علا خطاب

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بيروت

هيفاء وهبي

أثارت الفنانة هيفاء وهبي، جدلاً واسعًا، بعد إطلالتها "الجريئة" من إحدى حفلاتها الغنائية من مدينة بيروت بلبنان.

ونشرت هيفاء وهبي، مجموعة من الصور بها مع فرقتها والتي ظهرت بها شبهة عارية بارتدائها قميص فقط بدون بنطلون واعتمدت علي إثارة جمهورها بحركتها من الحفل أثناء غنائها.

ولم تتكلف هيفاء وهبي بوضع الإكسسوارات المكلفة واعتمدت على وضع ميك أب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها للخلف.

ولقيت الصور ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "يا جماله يا جماله" و"أيقونة الجمال والإغراء الأبدي" و"قمر".





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