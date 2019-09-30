» فنان شهير: أنا و زوجي يوسف "حامل" في طفلنا الرابع

30 سبتمبر 2019 - 07:52 ص

كشف المطرب الإسباني ريكي مارتن أن ينتظر وهو وزوجه سوري الأصل "خوان يوسف" طفلهما الرابع.



وأعلن "مارتن" هذا الخبر الغريب أثناء حضوره العشاء السنوي الثالث والعشرين لحملة حقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وقال "مارتن" على هامش الحفل: "المقربون مني يعلمون أنني أحب العائلات الكبيرة .. أعلن لكم أننا حامل .. نحن في انتظار مولود جديد".



وأعلن ريكي مارتن وزوجه جوان يوسف، اللذان لهما حاليًا ثلاثة أطفال، وهما ابنتان توأم هما فالنتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا، التي ولدت في شهر يناير الماضي، ارتباطهما عام 2016.

