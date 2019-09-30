» نجم لا يتوقعه أحد .. تعرف على بديل طه إسماعيل في لجنة التخطيط بالأهلي

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كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن البديل المحتمل للدكتور طه إسماعيل الذي أعلن استقالته من لجنة التخطيط بالأهلي.

وقال "زكي" في برنامجه: "هناك ترشيحات تخص كابتن محسن صالح ، وهو شخص يمتلك القدرة على القراءة الفنية الجيدة ، ويمارس التحليل الفني ويستطيع أن يفيد النادي".

وأضاف: "هناك فكرة طرأت حديثًا وهي تعيين الكابتن عماد متعب عضو باللجنة وتصعيد الكابتن زكريا ناصف لكي يكون رئيسا للجنة وبهذا تتكون اللجنة من عماد متعب وزكريا ناصف وخالد بيبو".

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