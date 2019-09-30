لماذا رفض "الخطيب" تعيين حسن حمدي رئيسا لـ"لجنة التخطيط"؟

30 سبتمبر 2019 - 07:03 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أسباب رفض محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - تعيين حسن حمدي رئيسا لـ"لجنة التخطيط" خلفا للدكتور طه إسماعيل.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "الخطيب ارتأى أن هذا الأمر لا يليق بالتاريخ الكبير الخاص بالكابتن حسن حمدي ، فلا يعقل أن يترأس حمدي مجلس إدارة النادي الأهلي لسنوات عديدة ثم يأتي ويمسك رئيس لجنة".



وأضاف: "الخطيب رفض تلك الفكرة ، لأنه لا يليق أن يتلقى حسن حمدي أوامر أو توجيهات من بعض أبنائه".



