فنانة شهيرة تصدم "مرتضى" بردها بعد هجومه على فساتين الفنانات

30 سبتمبر 2019 - 06:44 ص

ردت الفنانة "بشرى" على الاتهامات التي طالت العديد من الفنانات الحاضرات بمهرجان الجونة بارتداء ملابس غير لائقة.



وأبدت بشرى استياءها الشديد من تصريحات مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - التي شن فيها هجوما شرسا على فنانات الجونة ، قائلة: "أنا معرفش هو مشفش أفلام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات هو فين العري ده مش شايفة عري ما أنا زي الفل اهو".



وأضافت خلال حديث تلفزيوني: "هي كلمة حد بيطلعها والناس بتنقلها من غير تقييم الموقف بشكل حضاري كل مهرجانات العمل هكذا نساء بتلبس وبيبقي شكلها حلو وأنا بحب الستات دايما يبقي شكلها حلو والفاشون والموضة دا شيء مهم جدا وصناعة المنسوجات والحاجات اليدوية دا شيء موجود ".



وتابعت بشرى: "هو علشان المستشار مرتضي محضرش المهرجان فمش شايف فعالياته المحترمة وبنقدم ندوات وحلقات نقاشية في تعليم حقيقي".

