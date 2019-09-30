تعرف على شروط صلاح التي أبلغلها لـ"بركات" لتجاوز أزمة "ذا بيست"

30 سبتمبر 2019 - 05:37 ص

أجرى النجم محمد بركات - المدير الرياضي لمنتخب مصر - بالإضافة لمحمد فضل - عضو اتحاد الكرة اتصالا بالنجم المصري محمد صلاح لتطييب خاطره بعد أزمة جائزة "ذا بيست".



وطلب "صلاح" ضرورة الاهتمام بتوفير سبل الراحة اللازمة للاعبين في معسكرات المنتخب الوطني المقبلة.



وأوضح مصدر رفض الكشف عن اسمه، أن بركات فضل وعدا بتوفير كافة سبل الراحة في معسكرات المنتخب "حسب مصراوي".

وأكد الثنائي فضل وبركات، أن اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب ليسوا ضده، وإنما يعملون على تنفيذ كافة طلباته للتركيز مع المنتخب الوطني.

ولم يرسل اتحاد الكرة، وقائد المنتخب، أصواتهما لاختيار أفضل لاعب في العالم.

وحل صلاح رابعًا بعد ليونيل ميسي، وفيرجيل فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في جائزة "ذا بيست".

وتولى حسام البدري الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، فيما ضم الجهاز الفني أحمد أيوب، طارق مصطفى، سيد معوض، أيمن طاهر مدربًا للحراس، محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، محمد بركات مديرًا للمنتخب، وأنيس الشعلالي للإعداد البدني