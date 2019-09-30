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"أديب" يعلق على أزمة مباراة الزمالك.. هذا ما قاله

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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تعليق ناري لـ"أديب" بعد هزيمة الزمالك بالقمة 118

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن اندهاشه واستغرابه من دراسة الاتحاد الأفريقي موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل إنبي أمام طلائع الجيش في إستاد بتروسبورت وإف سي مصر وأسوان بإستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في إستاد المقاولون العرب.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أن الموقف الجديد للاتحاد الأفريقي في أزمة انسحاب الفريق السنغالي أمام الزمالك أمر غريب، ويحمل تخبطا واضحا، معقبًا: "أعلنوا فوز الزمالك 3-0، ثم عادوا من جديد ليعلنوا دراسة الموقف، محدش فاهم حاجة".
ولفت إلى أنه يجب على الاتحاد الأفريقي إدراك أن الموقف الأمني في مباريات طرفها نادي الزمالك ليس بحجم باقي الأندية مثل إنبي وسموحة.


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