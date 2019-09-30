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عمرو أديب يوجه رسالة هامة للوزراء.. هذا ما قاله

الحياة السياسية

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، إنه لابد من الاهتمام بمستوى االخدمات التي يحصل عليها المواطن، مضيفا: "النااس في مصر لازم تنحط في عين الوزراء"، مشددا على ضرورة الإنحياز التام للطبقات الأقل دخلا، مضيفا: "ست البيت المصرية لازم نقف جمبها، اللي بتعمل مجهود جبار عشان تقوم بطلبات بيتها".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن المجتمع المصري شهد انزلاق في الطبقات، وهو أمر طبيعي يحدث عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولهذا لابد أن يكون هناك برنامج اجتماعي قوي يخفف من آثار البرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "أديب"، أن معاناة المصريين يجب احترامها، وعدم زيادتها، منوهًا بأن هناك اهتمام بالدعم، ورفع قيمته، ولكن نحتاج إلى المزيد، موجهًا رسالة إلى الوزراء: "شدوا حيلكم معانا شوية، لازم نهتم بالطبقات اللي ساندة البلد، ووقفة جمبها".
ونوه بأن السياسات التي تم وضعها لابد من تنفيذها بصورة أسرع، معقبا: "يجب أن يصل الانحياز لمستحقيه، ولازم الناس تحس أن الوزراء بتشتغل عشانهم".





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