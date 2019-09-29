وزير التموين يكشف مصير المحذوفين من بطاقة التموين وطرق التظلم

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الدكتور علي مصيلحي
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أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إنه لابد من إدارة الدعم لصالح الجهات الأكثر احتياجا، ولهذا توجهت الدولة إلى إنشاء قاعدة بيانات للتأكد من استفادة محدودي الدخل من الدعم، منوها بأنهم تمكنوا من تقديم الدعم التمويني لنحو 470 ألف أسرة.
وأشار "مصيلحي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الأحد، إلى أنهم وجدوا أن بعض الفئات تم حذفهم من الحصول على الدعم التمويني، وقد يكونوا مستحقين، منوها بأنهم اتخذوا إجراءات للرد على كل المتظلمين، ولن يتم إيقاف أي بطاقة تموينية إلا بعد فحص التظلم.
وأوضح أنهم أرسلوا رسائل تحذيرية لنحو 1،7 مليون بطاقة تموينية بإحتمالية وقف الدعم التمويني كونهم غير مستحقين، وتلقوا نحو 680 ألف تظلم، وسيتم البت في التظلم من 15 إلى 21 يوم، ولن يتم إيقاف البطاقة إلا بعد البت في التظلم، مؤكدًا أن قيمة الدعم الآن أكثر بكثير من قيمة الدعم في 2010.
ولفت إلى أنه مر على عدد من مكاتب التموين الأيام الماضية، للتأكد أنهم يستلمون أوراق من المتظلمين، منوها بأن ثلاث أرباع المصريين يحصلون على دعم، معلنا أنه عرض مذكرة على رئيس الوزراء للاستعداد لضم المواليد قريبا، مضيفا: "اللي عنده حق في تظلمه هياخده، ومفيش حد اتحذف من دعم العيش، ولن يضار أي مواطن بسبب البطاقة التموينية.. اطمنوا، مفيش بني آدم بطاقته هتقف وله حق، ومن تم حذفه سنعيد النظر، ومفيش حد سيظلم طول سيادة الرئيس موجود وبيتابع".



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