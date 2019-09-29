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"الجندي": الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب

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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قضية الطفلتين «جنة وأماني» اهتزت لهما جميع أركان الدول العربية ودول العالم بشكل عام، مشيراً إلى أنه من رحمة قلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تكفله بهذه القضية وبتكاليف علاج هذه الفتاة، مشدداً على أن الطفل جنة انتقلت إلى «جنة» الله سبحانه وتعالى، حيث إنها لن تجد هناك الجوع والمذلة والإهانة والتعذيب والحرق، معلقاً: «جنة من الملائكة، هنيئاً لها تعلمها القرآن على يد خليل الله إبراهيم».
وأضاف الجندي، خلال حلقة «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن من يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر للطفلة جنة أو أن يتجاوز عن أخطأها فهو مخطأ، لاسيما أنها لم تخطأ ولم تدرك قبل موتها أياً من الأمور التي تفعلها، معلقاً: «الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب في المؤمنين».


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