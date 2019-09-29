عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

29 سبتمبر 2019 - 11:29 م

منعت عائلة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، زعيمة حزب «التجمع الوطني» الذي يمثل أقصى اليمين في الساحة السياسية الفرنسية، مارين لوبان، من حضور مراسم توديعه غدا الاثنين.



ونقلت قناة «بي إف إم» أن لوبان التي كانت تنوي التوجه إلى كنيسة سان سولبيس في باريس حيث سيقام قداس الوداع للفقيد والمراسم المدنية لتكريم ذكراه، عدلت عن نيتها بعدما علمت أن أسرة شيراك اعتبرت حضورها غير مرغوب فيه.



وعلقت لوبان على النبأ قائلة عبر «تويتر»: «يؤسفنا أن عائلة شيراك لم تحترم العادات الجمهورية التي تتيح لجميع ممثلي الشعب الفرنسي المنتخبين بالذهاب إلى حفل وداع الرئيس السابق».



من جانبه، أشار وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانين، في حديث لإذاعة Europe1، إلى أن «شيراك كان عدوا لدودا لعائلة لوبان»، مضيفا: «وعلينا الاستمرار في الاعتماد على هذا الإرث الرائع».

