  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:36 ص
بحث متقدم
الدكتور علي مصيلحي

وزير التموين يكشف مصير المحذوفين من بطاقة التموين وطرق التظلم

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد تصريحات السيسي عن بطاقات التموين

السيسي خلال مؤتمر الشباب

"السيسي" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن البطاقات التموينية

الزمالك

هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

الطفلة جنة

قرار هام وعاجل من النائب العام بشأن جدة الطفلة "جنة"

طارق رمضان

اتهام جديد لـ«طارق رمضان» يشمل سيدتين محتملتين

سد النهضة

هل تصل أزمة «سد النهضة» إلى مجلس الأمن؟

الزمالك

«كاف» يُعلق تأهل الزمالك لدور المجموعات الإفريقي

مومن زكريا

آخرهم «مؤمن زكريا».. إصابات أبعدت نجومًا فى عز تألقهم عن الملاعب

الدولار

انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ 2017

مرتضى منصور:

هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تحذير شديد اللهجة من مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون

#

رسالة الصربي «ميتشو» لفريق جينيراسيون السنغالي

#

جينيراسيون يُهدد بتصعيد أزمة مباراة الزمالك لـ«الفيفا»

#

مدرب الاتحاد يكشف مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك

انتقد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للإعلام، باقتصار مدة البرامج التلفزيونية على ساعتين فقط.
وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية الليلة: «لماذا تترك فضاء إعلاميا من العاشرة مساء حتى الثانية، في الوقت الذي تضاعف فيه القنوات الإرهابية من بثها عبر قنواتها المختلفة».
وطالب مرتضى منصور بعرض فيلم «الممر» على القنوات الفضائية، لإتاحة الفرصة للشباب لمشاهدته، معلقا «مش كل الناس معاهم ثمن التذكرة».
وحول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، قال رئيس الزمالك «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أرسل خطابا إلى الاتحاد السنغالي، منذ أيام وأخبره أن المباراة ستقام في برج العرب، مع تحمل الزمالك لتكاليف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية».
وأشار إلى أن ناصر الخليفي، رئيس شبكة قنوات بي إن سبورت، وراء أزمة مباراة الزمالك جينيراسيون فوت، عبر الاتفاق مع رئيس النادي السنغالي، لإثارة أزمة تتناولها القنوات الإرهابية.
وطالب منصور بتطهير كافة مؤسسات الدولة من الخلايا النائمة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عم الطفلة جنة يكشف تفاصيل صادمة بشأن الواقعة
» شطة يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» "الجندي": الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب
» تعليق ناري من رئيس نادي الزمالك بشأن واقعة مباراة جينيراسيون
» ساعات حرجة.. فيديو يرصد إنقاذ عالقين بحريق جدة
» شاهد.. لحظة تشييع جثمان حارس الملوك والأمراء
» 9 توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة
» 45 مليون مشهد على الانترنت استغلال جنسي للأطفال
» 55 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع ترامب
» ارتفاع حالات «تسمم الفسيخ» إلى 21 حالة
» بيراميدز يخطف تأهلًا تاريخيًا أمام شباب بلوزداد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية