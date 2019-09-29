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موسكو.. الآلاف يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلين

عرب وعالم

الشرطة الروسية تعتقل المئات في مظاهرات موسكو
الشرطة الروسية تعتقل المئات في مظاهرات موسكو

المصريون ووكالات

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احتشد نحو 20 ألف شخص في موسكو، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين خلال موجة تظاهرات معارضة شهدتها العاصمة الروسية الصيف الماضي.
وهتف المشاركون في المظاهرة وسط موسكو "أطلقوا سراحهم جميعًا!"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
واندلعت الاحتجاجات في موسكو في يوليو/تموز بعد رفض مسؤولون السماح لعشرات من الناشطين المعارضين والمرشحين المستقلين بالترشح لانتخابات مجلس بلدية موسكو في 8 سبتمبر/أيلول.
وجذبت المسيرات حشودًا بلغت 60 ألف شخص في وقت واحد، وهو أكبر تعبير عن الاستياء إزاء حكم الرئيس فلاديمير بوتين منذ سبع سنوات.
وفرقت الشرطة الروسية بعنف بعض الاحتجاجات الانتخابية غير المرخصة، واحتجزت أكثر من ألفين وأربعمائة شخص، أُطلق سراح معظمهم بسرعة، لكنها احتجزت أكثر من عشرة بتهمة التورط في أعمال شغب. -

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