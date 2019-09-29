«كاف» يُعلق تأهل الزمالك لدور المجموعات الإفريقي

29 سبتمبر 2019 - 09:17 م

أرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، خطابًا إلي اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، يخطره فيه بأن اللجنة المختصة ستراجع موقف مباراة الزمالك و وحينيراسيون فوت في اياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الاتحاد الإفريقي في الخطاب الذي أصدره اليوم الأحد بتوقيع من السكرتير العام للاتحاد الإفريقي معاذ حجي: "عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك وجينراسيون فوت يدرس (كاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة."

وأشار الكاف إلى أن مباريات انبي أمام طلائع الجيش، ببتروسبورت، و نادي اف سي مصر وأسوان في ستاد الكلية الحربية، والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون أقيمت أيام 26، و28 سبتمبر على الترتيب ببطولة دوري رغم نقل مباراة الزمالك وجينراسيون من القاهرة إلى الإسكندرية.

وأتم الكاف في خطابه أن القرار النهائي بشأن تلك المباراة سوف يتم اتخاذه بعد اجتماع اللجان المسؤولة في الاتحاد الإفريقي.



