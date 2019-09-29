«كاف» يُعلق تأهل الزمالك لدور المجموعات

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المصريون

الزمالك

جينيراسيون

أرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، خطاب إلي اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، يخطره فيه  بان اللجنة المختصة ستراجع موقف مباراة الزمالك و وحينيراسيون فوت في اياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واستند «الكاف» في خطابه إلى إقامة ثلاث مباريات في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر وهم مباريات (انبي و الجيش) ( مصر اف سي و اسوان) ( المقاولون و سموحة).

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الإفريقي القرار النهائي حول اعتماد نتيجة المباراة أو إعادتها عقب انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية.



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