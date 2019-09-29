«كاف» يُعلق تأهل الزمالك لدور المجموعات

أمير سعد
أرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، خطاب إلي اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، يخطره فيه بان اللجنة المختصة ستراجع موقف مباراة الزمالك و وحينيراسيون فوت في اياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
واستند «الكاف» في خطابه إلى إقامة ثلاث مباريات في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر وهم مباريات (انبي و الجيش) ( مصر اف سي و اسوان) ( المقاولون و سموحة).
ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الإفريقي القرار النهائي حول اعتماد نتيجة المباراة أو إعادتها عقب انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية.
فجر04:30 ص
فجر
04:29
شروق
05:52
ظهر
11:50
عصر
15:15
مغرب
17:48
عشاء
19:18